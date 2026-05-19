Der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew (Archivbild) (picture alliance Kyodo)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, man schicke den russischen Angriffskrieg zurück nach Hause, an den einzigen Ort, von dem der Krieg gekommen sei. Laut dem russischen Verteidigungsministerium griff die Ukraine in der vergangenen Woche insgesamt mit mehr als 3.000 Drohnen an. Nach Selenskys Darstellung befinden sich zahlreiche russische Regionen in einer finanziellen Notlage. Die wirtschaftliche Lage werde Russland allmählich zwingen, den Krieg zu beenden, so Selenskyj.

In der vergangenen Nacht hatte Russland mehrere ukrainische Regionen aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 500 Drohnen und rund 20 Raketen abgefeuert. Ein Großteil sei abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.