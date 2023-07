US-Sicherheitskonferenz

Die von Russland gebaute Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland ist für die ukrainische Armee ein militärisches Ziel. (imago / SNA / Konstantin Mihalchevskiy)

Selenskyj begründete seine Aussage damit, dass die Brücke dem Krieg gegen die Ukraine diene, weil die russische Armee darüber mit Munition versorgt werde.

Am Montag hatte eine Explosion die Brücke beschädigt, zwei Menschen wurden getötet. Die ukrainische Führung begrüßte den Angriff, reklamierte ihn aber nicht für sich. Russland machte die Ukraine dafür verantwortlich und ließ in der Folge das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer enden. Seitdem hat sich die Lage verschärft. Die russische Armee bombardierte Getreidelager in Odessa, und die Marine soll im Schwarzen Meer eine Übung mit scharfer Munition abgehalten haben.

Telefonat zwischen Selenskyj und Erdogan

Am Freitag telefonierte Selenskyj mit dem türkischen Staatschef Erdogan über eine mögliche Rückkehr zu dem Getreideabkommen. Selenskyj teilte anschließend mit, die Öffnung des Getreidekorridors im Schwarzen Meer habe absolute Priorität. Gemeinsam müsse eine globale Ernährungskrise verhindert werden.

