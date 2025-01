Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (picture alliance / ROPI / POU)

Selenskjy schrieb auf der Plattform X, man könne die Soldaten an Kim Jong Un übergeben, wenn dieser in Moskau einen Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene organisiere. Die ukrainischen Truppen hatten am Wochenende in der russischen Oblast Kursk zwei nordkoreanische Soldaten gefangen genommen.

Nach Einschätzung der USA und Südkoreas kämpfen etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten für Russland gegen die Ukraine.

