Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, bietet der NATO Verteidigungsfähigkeiten an. (picture alliance/ANP/Jeroen Jumelet)

Europa brauche so bald wie möglich ein effizientes und einsatzbereites System für die Abwehr von Raketen und Drohnen, sagte Selenskyj mit Blick auf den NATO-Gipfel in Ankara. Er betonte, die Ukraine könne der Allianz umfassende Verteidigungsfähigkeiten zur Verfügung stellen. Selenskyj hofft aber auch auf weitere Hilfen für sein von Russland angegriffenes Land.

Die Ukraine-Hilfen sind ein Thema auf dem NATO-Gipfel. Am Rande des Treffens will Selenskyj auch mit US-Präsident Trump sprechen.

In Ankara soll außerdem über Aufrüstung gesprochen werden. NATO-Generalsekretär Rutte stellte bereits neue Rüstungsprojekte im Umfang von mehreren Milliarden Euro vor.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.