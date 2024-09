Verteidigung gegen Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Die Ukraine fordert seit Monaten, dass die westlichen Verbündeten die bisher geltenden Einschränkungen für die reichweitenstarken Waffen aufheben. Kiew will mit den Raketen militärische Ziele im russischen Hinterland zerstören. Blinken sagte nach dem Treffen, dass die USA mit Dringlichkeit daran arbeiten, um sicherzustellen, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, um sich wirksam zu verteidigen. Ein Kreml-Sprecher sagte in Moskau, dass Russland bei einer entsprechenden Erlaubnis angemessen reagieren werde.

Blinken kündigte weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar an. Mit dem Geld soll unter anderem die Energie-Infrastruktur repariert werden. Außerdem stehe das Geld für humanitäre Hilfe und Minenräumung zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.