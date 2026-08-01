Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (IMAGO | TT)

In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, die dafür erforderlichen Abwehrraketen vom Typ "Patriot" gebe es weltweit - und sie sollten Menschen schützen, nicht in Lagern liegen. Nach seinen Worten war die Hauptstadt Kiew in der vergangenen Nacht mit 35 russischen Raketen angegriffen worden. Davon habe nur eine abgefangen werden können.

Russland griff nach ukrainischen Angaben auch wieder Ziele in der Region Cherson im Süden der Ukraine an. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung berichtete von acht Menschen, die verletzt worden seien. Ein russischer Luftangriff wird außerdem aus Nikopol in der Region Dnipro gemeldet. Dort soll eine Drohne einen Kleinbus getroffen und sieben Insassen verletzt haben. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa schlugen ebenfalls Raketen ein. Das ukraininische Militär hatte zuvor im Asowschen Meer ein russisches Containerschiff versenkt.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.