Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christoph Soeder)

Er schrieb im Kurznachrichtendienst Telegram, diese Woche sei nahezu täglich Luftalarm ausgelöst worden. Russland habe die Ukraine mit mehr als 800 gelenkten Bomben, 460 Drohnen und gut 20 Raketen verschiedenen Typs angegriffen. Selenskyj fügte hinzu, sein Land sei kein Testgelände für Waffen, sondern ein souveräner und unabhängiger Staat.

In der vergangenen Nacht hatte es unter anderem wieder Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gegeben. Das ukrainische Militär schoss nach eigenen Angaben landesweit 50 von mehr als 70 russischen Drohnen ab. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, man habe in der Nacht gut 30 ukrainische Drohnen abgefangen, die meisten in der Grenzregion Kursk.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.