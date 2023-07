Türkei-Besuch

Das Stahlwerk Asowstal in Mariupol (Alexei Alexandrov/AP/dpa)

Er veröffentlichte ein entsprechendes Foto auf seinem Telegram-Kanal. Die Männer waren an der Verteidigung von Mariupol beteiligt; ihre Einheit hatte einer dreimonatigen Belagerung standgehalten und sich zuletzt in Bunkern und Tunnelsystemen unter einem Stahlwerk verschanzt. Erst auf Befehl Selenskyjs ergaben sich die Soldaten. Aus russischer Gefangenschaft wurden sie später im Rahmen eines Austauschs in die Türkei gebracht.

Moskau kritisierte die Rückholung der ukrainischen Soldaten als Verstoß gegen bestehende Vereinbarungen. Die Befreiung der Kommandeure aus russischer Gefangenschaft sei an die Bedingung geknüpt gewesen, dass sie bis Kriegsende in der Türkei bleiben.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.