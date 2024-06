Ukraine-Krieg

Selenskyj: China hält andere Länder von Teilnahme an Ukraine-Konferenz in der Schweiz ab

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft China vor, die für Mitte Juni geplante Ukraine-Konferenz in der Schweiz zu behindern. Selenskyj sagte am Rande einer Sicherheitskonferenz in Singapur, China arbeite mit Hochdruck daran, andere Staaten von der Teilnahme am Friedensgipfel abzuhalten.