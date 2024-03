Rede beim EU-Gipfel

Selenskyj dringt auf rasche Nutzung russischer Vermögenswerte

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine rasche Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte gefordert. In einer Videoansprache an die Teilnehmer des EU-Gipfels in Brüssel sagte Selenskyj, das Geld müsse noch in diesem Jahr zum Kauf von Waffen und für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Es sei nur fair, wenn Russland die wahren Kosten des Krieges spüre.