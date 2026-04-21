Die Druschba-Pipeline ist repariert. (Archivbild) (imago stock&people / imago stock&people)

Die Ukraine hatte die Reparatur der Pipeline bis Ende April zugesagt. Die Pipeline transportiert russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Sie war nach ukrainischen Angaben im Januar bei einem russischen Angriff beschädigt und stillgelegt worden. Ungarn und die Slowakei warfen Kiew vor, Reparaturen zu verzögern. Der noch amtierende ungarische Regierungschef Orbán blockiert bisher mit Verweis auf die fehlenden Öllieferungen sowohl ein EU-Darlehen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro als auch ein neues Sanktionspaket gegen Russland.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte am frühen Abend nach einem Treffen der Außenminister der Europäischen Union, sie erwarte innerhalb der nächsten 24 Stunden eine positive Entscheidung über das Darlehen. Bundesaußenminister Wadephul (CDU) forderte Ungarn auf, die "ungebührlichen Blockaden" gegen die Ukraine-Unterstützung "schnellstmöglich" zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.