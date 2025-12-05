Ukraine
Selenskyj entlässt Bürochef Jermak auch aus Sicherheitsrat

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen entlassenen Stabschef Jermak auch von anderen Posten entbunden.

    Andrij Jermak vor einem Mikrofon, neben ihm weitere Personen
    Selenskyj Vertrauter Andrij Jermak vor einem Mikrofon, neben ihm weitere Personen (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)
    Wie die Präsidentenverwaltung in Kiew mitteilte, ist Jermak nicht mehr Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat und in der sogenannten Stawka, der militärisch-politischen Kommandozentrale. Der engste Vertraute des ukrainischen Staatschefs war zurücktreten, nachdem Korruptionsermittler Hausdurchsuchungen bei ihm durchgeführt hatten. Bisher ist unklar, ob der 54-Jährige in die jüngsten Schmiergeld-Skandale verwickelt ist. Einen Nachfolger für Jermak als Leiter des Präsidentenbüros hat Selenskyj bisher nicht ernannt.
