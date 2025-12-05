Selenskyj Vertrauter Andrij Jermak vor einem Mikrofon, neben ihm weitere Personen (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Wie die Präsidentenverwaltung in Kiew mitteilte, ist Jermak nicht mehr Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat und in der sogenannten Stawka, der militärisch-politischen Kommandozentrale. Der engste Vertraute des ukrainischen Staatschefs war zurücktreten, nachdem Korruptionsermittler Hausdurchsuchungen bei ihm durchgeführt hatten. Bisher ist unklar, ob der 54-Jährige in die jüngsten Schmiergeld-Skandale verwickelt ist. Einen Nachfolger für Jermak als Leiter des Präsidentenbüros hat Selenskyj bisher nicht ernannt.

