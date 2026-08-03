Präsidialerlass

Die entlassene Spitzendiplomatin Stefanischyna erklärte auf Facebook, sie habe selbst um diesen Schritt gebeten. Über eine Nachfolgeregelung ist derzeit nichts bekannt.
Die Botschaft in den USA ist für die Ukraine von besonderer Bedeutung. Stefanischyna wurde ein guter Draht zur US-Regierung unter Präsident Trump nachgesagt. Zuletzt hatte Trump der Ukraine eine Lizenz zum Bau von Patriot-Flugabwehrraketen versprochen, seine Zusage kurz darauf aber wieder infrage gestellt.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.