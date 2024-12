Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). (dpa / Michael Kappeler)

Derzeit seien auch mindestens sechs Bürgermeister beziehungsweise Gemeindevorsteher in russischer Gefangenschaft, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die auf einer Menschenrechtskonferenz in Kiew gezeigt wurde. Einige der Gefangenen seien bereits seit 2014 in Haft. Viele würden gefoltert, so der Staatschef. Bislang seien knapp 3.800 Ukrainer aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt, die meisten von ihnen Kriegsgefangene.

Nach Angaben des ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Lubinez befinden sich derzeit mindestens rund 16.000 Ukrainer in russischer Haft.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.