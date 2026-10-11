Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance Kyodo)

Sollte Russland solch einer Vereinbarung aber zustimmen, werde sich auch die Ukraine daran halten, so Selenskyj. Aus Moskau lag zunächst noch keine Reaktion vor. Darüber hinaus erklärte sich Selenskyj bereit, Wahlen in seinem Land anzusetzen, falls der russische Staatschef Putin einer 60-tägigen Waffenruhe zustimmen sollte.

Zuvor hatte sich Selenskyj gegen Vorwürfe von Trump zur Wehr gesetzt, er sei nicht zum Frieden bereit und betont, allein Russland sei verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine. Trump hatte gestern behauptet, Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Krieg zu beenden. Er habe sich aber dagegen entschieden.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.