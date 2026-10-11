Krieg gegen die Ukraine
Selenskyj erklärt Bereitschaft zu Neuwahlen im Falle einer 60-tägigen Waffenruhe mit Moskau

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat zurückhaltend auf Äußerungen von US-Präsident Trump reagiert, wonach Kiew und Moskau bis auf Weiteres ihre gegenseitigen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur einstellen wollen. Selenskyj sagte mehreren amerikanischen Medien, für ihn sei diese Darstellung neu gewesen. Auch warte man auf weitere Details aus Washington.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht in der Hauptstadt Kiew und gestikuliert.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance Kyodo)
    Sollte Russland solch einer Vereinbarung aber zustimmen, werde sich auch die Ukraine daran halten, so Selenskyj. Aus Moskau lag zunächst noch keine Reaktion vor. Darüber hinaus erklärte sich Selenskyj bereit, Wahlen in seinem Land anzusetzen, falls der russische Staatschef Putin einer 60-tägigen Waffenruhe zustimmen sollte.
    Zuvor hatte sich Selenskyj gegen Vorwürfe von Trump zur Wehr gesetzt, er sei nicht zum Frieden bereit und betont, allein Russland sei verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine. Trump hatte gestern behauptet, Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Krieg zu beenden. Er habe sich aber dagegen entschieden.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

    Mehr zum Krieg gegen die Ukraine