Die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine ist besonders umkämpft. (Archivbild) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Der Befehlshaber werde dazu beitragen, die Kampfeinsätze der Armee mit einer angemessenen Ausbildung der Soldaten zu verbinden, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Zuletzt hatte es wiederholt Berichte über fahnenflüchtige ukrainische Einheiten in der Region Pokrowsk gegeben. Als Ursache wurde das fehlende Vertrauen in die militärische Führung vermutet. Russland rückt seit Wochen in Richtung der Stadt Pokrowsk vor, die ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Ostukraine ist.

Die Ukraine und Russland meldeten erneut gegenseitige Drohnenangriffe. Nach Angaben aus Kiew wurde ein Drohnenlager in Zentralrussland getroffen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.