In seiner täglichen Videobotschaft sagte Selenskyj, Russland führe auch weiterhin Luftangriffe. Offenbar wolle sich Kreml-Chef Putin nicht zu einem Frieden zwingen lassen.
US-Präsident Trump kritisierte abermals Putin und sagte in Washington, er sei sehr enttäuscht von ihm. Mit Blick auf das Treffen der beiden Präsidenten in Alaska betonte Trump, er habe eine großartige Beziehung zu Putin gehabt. Es sei ein sinnloser Krieg, in dem tausende Menschen stürben.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.