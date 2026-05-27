Luftabwehrsystem Patriot

Das geht aus einem Schreiben an den amerikanischen Präsidenten Trump hervor. Darin bat Selenskyj die amerikanische Regierung um Hilfe vor den russischen Angriffen, die er als Terror bezeichnete.
Über das Pfingstwochenende hatte die russische Armee die Ukraine und insbesondere die Hauptstadt Kiew massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei setzte sie auch die Hyperschallrakete "Oreschnik" ein. Später forderte Moskau alle Ausländer und Diplomaten auf, wegen bevorstehender Attacken Kiew zu verlassen.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.