Ukraines Präsident Selenskyj sagt, dass er Angriffe aus Russland über Weihnachten erwarte.

Selenskyj sagte in Kiew, die Lage sei schwierig, weil es seinem Land an Flugabwehrsystemen fehle. Er wolle sich nun vom ukrainischen Verhandlungsteam über die Gespräche mit dem US-Sondergesandten Witkoff am Wochenende in Miami unterrichten lassen. Dieser hatte nach getrennten Unterredungen mit der ukrainischen und der russischen Seite von konstruktiven Verhandlungen gesprochen. Kremlsprecher Peskow erklärte, dass es für Russland wichtig gewesen sei, von den USA Informationen über die Ergebnisse ihrer Arbeit mit Europa und der Ukraine zu erhalten.

Zuvor hatte der russische Vize-Außenminister Rjabkow europäischen Staaten vorgeworfen, sie fürchteten eine Einigung zwischen Moskau und Washington.

