Mögliches Abkommen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ROPI / POU)

Für das am Dienstag geplante Treffen lägen realistische Vorschläge auf dem Tisch, schrieb Selenskyj auf der Online-Platform X. Die Ukraine habe von der ersten Sekunde des von Russland begonnenen Kriegs an Frieden gesucht. Die Gespräche waren zuvor vom US-Sondergesandten Witkoff angekündigt worden. Ihm zufolge soll darin auch über eine erste Waffenruhe und einen möglichen Rahmen für ein Friedensabkommen beraten werden. Im Kern pocht Washington bislang aber vor allem auf einen Vertrag, der den USA Zugang zu Bodenschätzen in der Ukraine garantieren soll.

Selenskyj bestätigte außerdem, sich in Riad bereits morgen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman zu bereits länger geplanten Gesprächen zu treffen.

