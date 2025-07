Russischer Angriffskrieg

Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Seine Militärführung werde über das Thema in der kommenden Woche mit dem amerikanischen Sondergesandten Kellogg in Kiew konferieren, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die USA hatten in der vergangenen Woche einen Teilstopp bereits zugesagter Waffenlieferungen an die Ukraine verhängt. Kurz darauf stellte Präsident Trump eine mögliche Weideraufnahme in Aussicht.

Informationen darüber, inwieweit dies inzwischen entschieden sein könnte, lagen aus Washington zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.