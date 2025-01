Weltwirtschaftsforum in Davos (Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa)

Für die USA hätte Europa keine hohe Priorität mehr, sagte Selenskyj. Das könne man sich aber nicht leisten. Europa müsse wieder ein Global Player werden und dafür kämpfen, an oberster Stelle zu stehen, betonte Selenskyj. Er forderte eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik europäischer Staaten. Die Länder seien nur gemeinsam in der Lage, sich abzusichern, erklärte Selenskyj.

Scholz: "Europa muss aus sich selbst hinaus stark werden"

Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz in Davos zu mehr Zusammenhalt in Europa aufgerufen. Die Europäer müssten aus sich selbst hinaus stark sein und gemeinsam wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger werden, sagte er.

Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit alten und neuen Partnern. Man werde den Freihandel verteidigen, da Zölle und Abschottung Wohlstand kosteten. Zugleich betonte Scholz, die USA seien auch unter Präsident Trump der wichtigste Partner außerhalb Europas. Der Bundeskanzler forderte mehr Besonnenheit im Umgang mit Aussagen und Forderungen aus Washington.

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor einer weltweiten Abwärtsspirale gewarnt und mehr globale Zusammenarbeit verlangt. Mit Blick auf die neue Amtszeit von US-Präsident Trump erwartet von der Leyen zusätzliche Sanktionen, Exportkontrollen und Zölle. Sie forderte daher, Europa müsse einen Gang höher schalten, um sein Wachstum aufrecht zu erhalten. Von der Leyen verteidigte zudem das Pariser Klimaabkommen und bekräftigte die Pläne der EU, stärker auf erneuerbare Energien zu setzen und den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu erreichen.

Warnung vor Handelskrieg

Von der Leyen warnte die USA vor einem Handelskrieg mit Europa und signalisierte zugleich Verhandlungsbereitschaft. "Es gibt keine anderen Volkswirtschaften in der Welt, die so eng miteinander verflochten sind wie wir", sagte sie. Europäische Unternehmen beschäftigten in den USA 3,5 Millionen Menschen. Und eine weitere Million amerikanische Arbeitsplätze hingen direkt vom Handel mit Europa ab.

"Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel"

Die Präsidentin der EU-Kommission will rasch mit der neuen US-Regierung in Kontakt treten und gemeinsame Interessen erörtern. Als ein mögliches Thema hatte von der Leyen bereits im November einen neuen Vertrag zum Ausbau amerikanischer Exporte von Flüssiggas genannt.

Den Namen von Trump erwähnte von der Leyen in ihrer Rede in Davos nicht. Der Republikaner hatte im Wahlkampf angekündigt, auf Importe neue Zölle in Höhe von 10 bis 20 Prozent einführen zu wollen.

Wirtschaftsforum unter dem Eindruck internationaler Krisen

In Davos wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Insgesamt nehmen an dem fünftägigen Treffen in den Schweizer Alpen rund 3.000 Personen aus Wirtschaft und Politik teil, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Trump schaltet sich am Donnerstag per Video zu.

