Vor Gipfeltreffen in China

Indiens Premierminister Modi (r.) und der ukrainische Präsident Selenskyj bei einem früheren Treffen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ukrainian Presidential Press Office)

Er telefonierte mit Indiens Premierminister Modi, der auf einem Gipfel in China auf den russischen Präsidenten Putin treffen dürfte. Selenskyj sagte, er erwarte, dass sich Modi für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetze.

Auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit - SOZ - in der Hafenstadt Tianjin kommen ab heute zahlreiche Staats- und Regierungschefs zusammen. Das Treffen zwischen Putin und Modi ist für den morgigen Montag geplant.

Selenskyj nannte das Telefonat mit Modi produktiv und wichtig. Indien unterhält ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und trotz der Bemühungen um eine Annäherung an die USA und anderen westliche Länder weiterhin enge Beziehungen zu Moskau.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.