Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (picture alliance / ROPI / POU)

Neben 200 Drohnen seien von Russland auch mehr als 90 Raketen abgefeuert worden. Militärangaben zufolge wurden von Russland auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt, unter anderem gegen ein Wärmekraftwerk in Burschtyn. Selenskyj betonte, Russland müsse durch weitere Sanktionen des Westens unter Druck gesetzt werden.

Mit den jüngsten Angriffen gegen die Energie-Infrastruktur der Ukraine will Russland offenbar zu Beginn des dritten Kriegswinters die Zivilbevölkerung zermürben. In der gesamten Ukraine kam es zu Einschränkungen in der Stromversorgung.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.