Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert mehr Druck auf Russlands Präsident Putin. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Russland nutze jeden Tag und jede Nacht, um zu töten, hieß es in einer Erklärung von Selenskyj. Wörtlich sprach er von "Killern", die seinem Land gegenüberstehen. In Paris werden derzeit internationale Gespräche über die Lage mit hochrangigen Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und der Ukraine geführt. Der amerikanische Präsident Trump will ein rasches Ende des Krieges und eine Wiederannäherung zwischen Washington und Moskau. Das Weiße Haus hat Putin einen Willen zum Frieden bescheinigt. Die Vereinigten Staaten halten der Ukraine vor, einen Krieg zu führen, den sie nicht gewinnen könne. Frankreich verfolgt dagegen wie Großbritannien und andere europäische Länder den Ansatz, Kiew vor Verhandlungen militärisch möglichst stark zu machen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.