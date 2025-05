Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Die Attacken zeigten der Welt, dass Moskau den Krieg in die Länge ziehe, schrieb Selenskyj auf der Internetplattform Telegram. Nur zusätzliche Sanktionen gegen die Wirtschaft könnten Russland zu einem Waffenstillstand bewegen.

Nach ukrainischen Angaben hat die russische Armee in der vergangenen Nacht rund 250 Drohnen und 14 ballistische Raketen auf Kiew und Umgebung abgefeuert. Es sei einer der größten Luftangriffe seit Kriegsbeginn gewesen. Laut der Militärverwaltung von Kiew wurden mindestens 15 Menschen verletzt und mehrere Wohngebäude beschädigt.

Die Ukraine hatte in den vergangenen Tagen ebenfalls Drohnenangriffe gestartet, unter anderem auf Ziele in der Region Moskau. Russland hat der Ukraine in Aussicht gestellt, mögliche Bedingungen für ein Kriegsende zu übermitteln. Außenminister Lawrow sprach von einem Dokument für ein dauerhaftes Abkommen. Auch die Ukraine solle Vorschläge unterbreiten.

