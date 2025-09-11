Aufruf an Verbündete

Finnlands Präsident Stubb (l) und der ukrainische Präsident Selenskyj (Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa)

Die vermutlich von Russland abgefeuerten Flugkörper sollten möglicherweise die Versorgung der ukrainischen Luftverteidigung stören, sagte Selenskyj am Rande eines Treffens mit dem finnischen Präsidenten Stubb in Kiew.

Zuvor hatten die Außenminister von Polen, der Ukraine und Litauen in einer gemeinsamen Erklärung von einer bewussten und beispiellosen Provokation Russlands gesprochen. Polen beantragte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. In den Niederlanden und in Spanien wurden die russischen Botschafter einbestellt. Russland bestreitet, den polnischen Luftraum absichtlich verletzt zu haben.

Wegen des Vorfalls schränkte Polen den Flugverkehr im Osten des Landes bis Dezember ein. Entlang der Grenzen zu Belarus und der Ukraine werde eine Sperrzone eingerichtet, um die Sicherheit des Staates zu gewährleisten, teilte die Flugsicherungsbehörde mit. Polens Premierminister Tusk kündigte zudem ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für das Militär an.

