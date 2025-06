Vor dem Treffen in Kanada

Am Dienstag geht es beim G7-Gipfel um die Lage in der von Russland angegriffenen Ukraine (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukraine Presidency)

Selenskyj sagte nach einem Treffen mit Militärvertretern, es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich in Moskau jemand darauf vorbereitet, den Krieg zu beenden oder die Diplomatie ernst zu nehmen. Er warf Moskau vor, die derzeitige Aufmerksamkeit für den Krieg zwischen dem Iran und Israel für Angriffe auf die Ukraine zu nutzen.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe beginnen heute ihr Gipfeltreffen im kanadischen Urlaubsort Kananaskis in den Rocky Mountains. Am Abend deutscher Zeit steht für US-Präsident Trump, Bundeskanzler Merz und die weiteren Staats- und Regierungschefs die erste Arbeitssitzung an. Der ukrainische Staatschef Selenskyj wird bei dem G7-Treffen als Gast erwartet. Nach Angaben von Bundeskanzler Merz soll von dem Gipfel ein Zeichen größtmöglicher Geschlossenheit für das von Russland angegriffene Land ausgehen. Zudem werrde die Eskalation zwischen Israel und dem Iran sehr weit oben auf der Agenda stehen. Im Handelskonflikt mit der US-Regierung Trump hofft Merz auf eine klare Perspektive für eine Einigung.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.