Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine Waffenruhe von Russland vor seinem Treffen mit Präsident Putin. (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Vor einer Zusammenkunft müsse sich Russland zu einer Waffenruhe bereiterklären, teilte Selenskyj mit. Zudem müsse der von US-Präsident Trump vorgeschlagene Gipfel so angelegt sein, dass das Treffen zu einem wirklich dauerhaften Frieden führen könne. Des Weiteren gehe es um eine langfristige Sicherheit, die zusammen mit den USA und Europa geschaffen werden müsse. Unterdessen tauschte sich Selenskyj mit Bundeskanzler Merz über die aktuellen Vermittlungsbemühungen aus.

Russlands Staatschef Putin und Trump wollen nach Angaben des Kreml in der kommenden Woche zu einem Gespräch über den Ukraine-Krieg zusammenkommen. Zuvor hatte Trump bereits von einer hohen Wahrscheinlichkeit eines solchen Treffens gesprochen.

Gestern hatte Trumps Sondergesandter Witkoff in Moskau mehrere Stunden mit Putin gesprochen. Trump erklärte anschließend, bei dem Gespräch seien Fortschritte erzielt worden. Der Kreml sprach von einer "nützlichen und konstruktiven" Unterhaltung.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.