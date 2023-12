Ukrainischer EU-Beitritt

Der ukrainische Präsident Selenskyj (l.) und Ungarns Ministerpräsident Orban (r) bei der Amtseinführung von Argentiniens neuem Präsidenten Milei (Fernando Gens / dpa / Fernando Gens)

Das Gespräch sei "so offen wie möglich" gewesen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Und dabei sei es "natürlich" um europäische Angelegenheiten gegangen. Orban ließ das Gespräch zwar von seinem Pressesprecher bestätigen, es bleibt aber offen, ob sich der ungarische Regierungschef weiterhin gegen EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine stellt. Darüber soll in dieser Woche auf einem EU-Gipfel entschieden werden. Selenskyj und Orban hatten sich am Rande der feierlichen Amtseinführung von Argentiniens neuem Präsidenten Milei in Buenos Aires getroffen.

Morgen wird Selenskyj von US-Präsident Biden zu einem Besuch im Weißen Haus erwartet. Dabei dürfte es für die von Russland angegriffene Ukraine auch um die ausstehenden US-Hilfen gehen, die von den Republikanern im Kongress blockiert werden.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.