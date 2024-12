Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (picture alliance / ROPI / POU)

Man gedenke all derer, die ihr Leben gegeben haben, um die Ukraine zu verteidigen, sagte Selenskyj. Er erinnerte auch an die Soldaten in russischer Gefangenschaft. In der Ukraine wird heute Weihnachten gefeiert. Der offizielle Feiertag wurde vom 7. Januar auf den 25. Dezember verlegt, um sich stärker von Russland abzugrenzen und die Westbindung zu verdeutlichen. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert Weihnachten nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.

Die russische Armee griff indes die südostukrainische Stadt Krywyj Rih an, aus der Selenskyj stammt. Nach Behördenangaben wurde mindestens ein Mensch getötet, außerdem wurden 15 Verletzte gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.