Aus Washington seien die nötigen Erklärungen und Entscheidungen für eine Aufhebung des Teilstopps von Rüstungslieferungen gekommen. Vor knapp einer Woche war bekannt geworden, dass das Pentagon einen Teil bereits zugesagter Waffenlieferungen an die Ukraine aufgehoben hatte. Begründet wurde der Schritt mit einer Überprüfung der eigenen Bestände.

Zuletzt stellte US-Präsident Trump jedoch neue Lieferungen insbesondere von Verteidigungswaffen in Aussicht. Einem Medienbericht zufolge erwägt Trump, der Ukraine angesichts der jüngsten massiven russischen Angriffe ein zusätzliches Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zu schicken. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Regierungsbeamte.

Neue Angriffe durch Russland

In der Nacht griff Russland die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen an. Medienberichten zufolge war auch der Westen des Landes Ziel der Attacken. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt mit Verweis auf das polnische Militär, dass ein Alarmstart von Flugzeugen ausgelöst worden sei, um die Sicherheit des Luftraums in Polen zu gewährleisten. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurden auch in näher an der Frontlinie gelegenen ukrainischen Städten wie Sumy, Saporischschja oder Dnipro Explosionen gemeldet. Zudem gibt es Berichte über Angriffe auf die Hauptstadt Kiew.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Täglich setzt die russische Armee Kampfdrohnen und Raketen gegen Ziele im ukrainischen Hinterland ein. Wegen der stärker werdenden Attacken drängt Kiew die westlichen Verbündeten dazu, die Flugabwehr des Landes zu stärken.

