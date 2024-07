Die Ukraine muss befürchten, im Falle eines Wahlsieges von Trump nicht mehr die gleiche Unterstützung der USA zu erfahren wie bisher. (Archivbild) (dpa-bildfunk / AP / Evan Vucci)

Selenskyj schrieb auf der Plattform X, er habe das versuchte Attentat auf Trump verurteilt und sich zu einem persönlichen Treffen bereit erklärt. Trump schrieb dazu auf seiner Plattform Truth Social, das Telefongespräch mit Selenskyj sei "sehr gut" gewesen. Er versicherte erneut, dass er den Krieg in der Ukraine beenden und - so wörtlich - der Welt Frieden bringen werde. Ähnliche Töne hatte er bereits in seiner Rede auf dem Parteitag der Republikaner angeschlagen.

Ein Sieg Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl im November könnte Washingtons bisherige Unterstützung für die Ukraine infrage stellen. Trump hatte sich schon mehrfach für ein baldiges Abkommen zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen.

