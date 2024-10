Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Medichini)

Die ukrainische Armee halte ihre Linien, sagte Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, man habe zwei Dörfer in der Region Kursk zurückerobert. Dort hatten ukrainische Truppen im August einen massiven Einmarsch gestartet.

Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Jermak, mahnte rasche Zusagen des Westens für die von seinem Land erbetene Militärhilfe an. Es seien sehr konkrete Schritte der Partner nötig, um der Ukraine zu helfen, sagte Jermak in einem Fernsehinterview. Selenskyj hatte in Gesprächen mit mehreren Regierungschefs einen sogenannten Siegesplan im russischen Angriffskrieg präsentiert. Der Plan soll unter anderem vorsehen, dass an die Ukraine gelieferte Langstreckenwaffen für Schläge gegen militärische Ziele im russischen Hinterland verwendet werden dürfen.

