Dort will er an der UNO-Generalversammlung teilnehmen und am Rande Gespräche mit Staats- und Regierungschefs führen, unter anderem mit Bundeskanzler Scholz. Am Donnerstag wird Selenskyj von US-Präsident Biden im Weißen Haus empfangen. Geplant sind auch Treffen mit dessen Stellvertreterin Harris, die für die Demokraten als Präsidentschaftskandidatin antritt, sowie mit dem republikanischen Bewerber Trump.

Selenskyj sagte in einer im Flugzeug aufgezeichneten Videoansprache, er werde in den Vereinigten Staaten seinen Plan für den Sieg seines Landes im russischen Angriffskrieges präsentieren. Dieser Herbst werde entscheidend sein. Zusammen mit den Partnern könne man die Position der Ukraine so stärken, wie es nötig sei, um einen wirklich gerechten Frieden zu erreichen. - Es wird erwartet, dass Selenskyj erneut darauf drängen wird, dass die ukrainische Armee westliche Waffen auch für Angriffe gegen russisches Staatsgebiet nutzen darf. Bisher lehnen die USA und die meisten anderen Unterstützerländer dies ab.

