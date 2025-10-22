Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Wie die Regierung mitteilte, wird er mit Premierminister Støre zusammenkommen. Später will Selenskyj nach Schweden weiterreisen. Bei Gesprächen mit Premierminister Kristersson soll es unter anderem um Rüstungsexporte gehen.

In der vergangenen Nacht attackierte Russland die Ukraine erneut mit Drohnen. Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew wurden bei Angriffen auf die Hauptstadt mindestens drei Menschen getötet. Ein Hochhaus mit Wohnungen geriet auf mehreren Stockwerken in Brand. Zudem wurden in der ostukrainischen Region Poltawa nach Angaben des Gouverneurs Öl- und Gasanlagen durch einen russischen Angriff beschädigt. Auch aus weiteren Städten wie Saporischschja und Ismajil wurde russischer Beschuss gemeldet. Die russische Seite wiederum berichtete über Drohnenangriffe in der Region Mordovia.

