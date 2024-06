Rede vor Nationalversammlung

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in der Nationalversammlung um weitere Unterstützung für sein Land geworben. (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Selenskyj betonte, der russische Staatschef Putin sei ein gemeinsamer Feind seines Landes und Europas. Die Ukraine sei ausschlaggebend für die Sicherheit in Europa. Selenskyj fügte hinzu, die Friedenskonferenz Mitte des Monates in der Schweiz könnte sein Land einem Ende des russischen Angriffskrieges näher bringen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident mit dem französischen Verteidigungsminister Lecornu an einer militärischen Ehrenzeremonie teilgenommen.

Frankreich will der Ukraine Mirage-Kampfjets überlassen

Gestern war bekannt geworden, dass Frankreich der Ukraine eine ungenannte Zahl von Kampfjets vom Typ Mirage 2000 überlassen will. Mit ihnen könne das von Russland angegriffene Land sein Staatsgebiet und seinen Luftraum schützen, erklärte der französische Präsident Macron. Außerdem sollten 4.500 ukrainische Soldaten in Frankreich ausgebildet werden. Macron bekräftigte zudem seine Bereitschaft, französische Militärausbilder in die Ukraine zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.