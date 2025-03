Vor Gesprächen

Der ukrainische Präsident Selenskyj und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wollen über eine Friedenslösung sprechen. Hier ein Foto der beiden vom Juni 2024. (dpa / ap / Pressebüro des ukrainischen Präsidialamtes)

Er landete in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer. Während des eintägigen Besuchs trifft er Kronprinz Mohammed bin Salman. An den für morgen geplanten Gesprächen zwischen Vertretern der USA und der Ukraine nimmt Selenskyj nicht teil. Zur US-Delegation zählt Außenminister Rubio, zu den ukrainischen Unterhändlern Außenminister Sybiha.

Selenskyj sagte, er hoffe auf Ergebnisse, die den Frieden näher brächten und zur Fortsetzung der US-Unterstützung führten.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Die USA haben kürzlich ihre Unterstützung für Kiew pausiert.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.