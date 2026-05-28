2025 hatten Schwedens Regierungschef Kristersson und der ukrainische Präsident Selenskyj Saab besucht, den Hersteller der Gripen-Kampfjets. (AP / Fredrik Sandberg)

Wie der schwedische Ministerpräsident Kristersson nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mitteilte, will sein Land zudem 16 ältere Modelle als bilaterale Hilfe spenden. Demnach erhält die Ukraine die Saab-Kampfjets vom Typ Gripen der Modelle C und D nächstes Jahr. Die neue Gripen-Maschinen der Modelle E und F ‌sollen ab 2030 folgen. Dafür wolle die Ukraine 2,5 Milliarden Euro aus einem EU-Kredit aufwenden.

Außerdem werde Schweden mit Ausbildung und technischer Wartung unterstützen, betonte Kristersson. Im vergangenen Herbst hatten Schweden und die Ukraine eine Absichtserklärung unterschrieben, die den Weg für den Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets durch die Ukraine ebnen soll.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.