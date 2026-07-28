USA-Besuch

Als weiteren wichtigen Punkt nannte er die strategische Kooperation mit den Vereinigten Staaten. Der ukrainische Präsident wird von Trump noch heute im Weißen Haus empfangen. Selenskyj will außerdem an der Gedenkfeier für den verstorbenen republikanischen US-Senator Graham teilnehmen, der als Unterstützer Kiews galt.
Neuer britischer Premier Burnham verspricht Selenskyj Unterstützung
Gestern war der ukrainische Präsident in Großbritannien mit dem neuen britischen Premierminister Burnham zusammengekommen. Dieser hatte angekündigt, Kiew die Rechte an einer neuen Technik zur elektronischen Störung russischer Luftabwehrsysteme zu überlassen. Nach Angaben der Regierung in London wurden bereits tausende dieser Geräte an die Ukraine geliefert.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.