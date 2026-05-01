Mitten im Krieg

Der ukrainische Präsidenten Selenskyj (Archivbild) (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Demnach soll der Sold von Soldaten spürbar erhöht werden. Für Kampfeinsätze von Infanteristen stellte Selenskyj eine Verdreifachung der bisherigen Frontzuschläge in Aussicht - auf mehr als 1.900 Euro. Wie die erhöhten Ausgaben finanziert werden sollen, erklärte der ukrainische Präsident nicht.

In der vergangenen Woche hatte die Europäische Union allerdings einen Kredit über 90 Milliarden Euro freigegeben. Medienberichten zufolge soll dieser auch zur Finanzierung der Armee eingesetzt werden.

Allein heute hat Russland die Ukraine nach staatlichen Angaben wieder mit mehr als 400 Drohnen angegriffen. In der westukrainischen Stadt Ternopil sind dabei mindestens zehn Menschen verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.