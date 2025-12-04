Ukraines Präsident Selenskyj. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

In seiner abendlichen Videobotschaft sagte Selenskyj, man bereite Treffen in den Vereinigten Staaten vor. Derzeit laufe alles recht erfolgreich, sagte er mit Blick auf Verhandlungen in Genf und Florida über einen US-Plan für ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. Er forderte abermals Druck auf Russland. Von der Kombination konstruktiver Diplomatie und Druck auf den Aggressor hänge alles ab, sagte Selenskyj.

Der US-Sondergesandte Witkoff hatte bei seinem sechsten Treffen mit Putin den Stand der US-Überlegungen für einen Frieden im Ukraine-Krieg erläutert. Erstmals wurde er im Kreml von Trumps Schwiegersohn Kushner begleitet. Putins außenpolitischer Berater Uschakow sagte nach dem fünfstündigen Treffen, es sei noch kein Kompromiss gefunden worden. Russland greift die Ukraine täglich mit ungeminderter Härte an.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.