Russlands Krieg gegen die Ukraine

Er teilte mit, das Treffen werde in London stattfinden. Ziele seien eine Waffenruhe ohne Vorbedingungen sowie ein "echter und dauerhafter Frieden". In der gleichen Zusammensetzung hatten die vier Länder am vergangenen Donnerstag bereits in Paris getagt.

Der russische Präsident Putin erklärte in Moskau, er wolle Selenskyjs Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe für Angriffe auf zivile Infrastruktur prüfen. Er schließe nicht aus, dass es auch direkte Verhandlungen mit der Ukraine geben könnte.

