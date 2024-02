Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (Michael Kappeler/dpa)

Er sagte in seiner abendlichen Videoansprache , dies sei dort der Fall, wo die russischen Truppen ein Maximum an Reserven konzentriert hätten. Zudem öffneten die Verzögerungen bei Waffenlieferungen von westlichen Verbündeten Russland weitere Türen. Das ukrainische Militär dementierte auf Telegram allerdings Meldungen, wonach Russland den ukrainischen Brückenkopf Krynky am Ufer des Dnipro eingenommen habe. Das hatte der russische Verteidigungsminister Schoigu im Fernsehen verkündet. Als Brückenkopf wird ein kleines Gebiet bezeichnet, das sich auf feindlichem Gebiet befindet. Krynky liegt am russisch besetzen Ufer des Dnipro.

Zuvor waren im Nordosten der Ukraine bei einem russischen Angriff auf ein Dorf nahe der Grenze nach Angaben der ukrainischen Armee fünf Menschen getötet worden. Es soll sich um Zivilisten in einem Privathaus gehandelt haben.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.