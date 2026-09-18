Wolodymyr Selenskyj will die so genannten C8-Länder stärker an die EU binden. (Archivbild) (dpa / Michael Fischer)

Es solle ein neuer stabiler Rahmen der Kooperation auf Ebene der Europäischen Union geschaffen werden, erkärte Selenskyj auf dem ersten Treffen der so genannten C8-Gruppe in der Region Iwano-Frankiwsk. Dabei gehe es um die Themen Sicherheit, Energie und grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Mit Österreich, Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn gehören sechs der acht Länder des Zusammenschlusses der Europäischen Union an. Die Ukraine und Serbien sind offizielle EU-Beitrittskandidaten.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.