Dies sei das vorrangige Ziel, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Das Gespräch findet im Format der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe statt, es dient zur Koordination von westlichen Waffenlieferungen. An der Konferenz werden unter anderem der ukrainische Verteidigungsminister Schmyhal, Bundesverteidigungsminister Pistorius und ihr britischer Kollege Healey teilnehmen.
Russland hat seine Luftangriffe mit Drohnen und Raketen seit Ende August intensiviert und dabei Lücken in der ukrainischen Luftverteidigung offengelegt. Gestern war nach ukrainischen Angaben ein russischer Marschflugkörper des Typs Iskander im Dach des Hauptregierungsgebäudes in Kiew eingeschlagen und hatte einen Brand ausgelöst.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.