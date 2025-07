Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Dieser sieht vor, dass sich alle Mitarbeiter mit Zugang zu Staatsgeheimnissen zweimal im Jahr einem Lügendetektortest unterziehen sollen. Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft, dadurch solle russischer Einfluss in den staatlichen Stellen ausgeschlossen werden. Die betroffenen Anti-Korruptionsbehörden kommentierten die geplanten Lügendetektortests nicht, erklärten jedoch, das Gesetz stelle alle prozessualen Vollmachten wieder her und garantiere umfassende Unabhängigkeit. Der ursprüngliche Entwurf hatte vorgesehen, dass die beiden bislang unabhängigen Behörden dem vom Präsidenten ernannten Generalstaatsanwalt unterstellt werden.

Die Europäische Kommission begrüßte Selenskyjs Einlenken. Die EU macht die Bekämpfung der Korruption in der Ukraine zu einer zentralen Voraussetzung für den von Kiew angestrebten Beitritt.

