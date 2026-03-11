Präsident Selenskyj erklärte, in der Anlage seien Elektronik und Teile für russische Raketen hergestellt worden. Der russische Gouverneur der Region teilte mit, bei dem Angriff seien sechs Menschen getötet und mindestens 37 verletzt worden.
Russland setzte unterdessen seine Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine fort. In der Stadt Slowjansk im Osten des Landes wurden nach ukrainischen Angaben vier Menschen nach dem Abwurf von Gleitbomben getötet. In Charkiw wurden sieben Menschen durch einen Drohnenangriff verletzt.
