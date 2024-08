Ukraines Präsident Selenskyj spricht von weiterem Vormarsch seiner Truppen in Russland. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Nach Darstellung von Präsident Selenskyj kontrolliert die ukrainische Armee inzwischen mehr als 1.250 Quadratkilometer. Es seien 92 Ortschaften eingenommen worden, erklärte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Eine Stellungnahme Russlands lag zunächst nicht vor.

Unterdessen ist die Ukraine auf ihrem eigenen Gebiet offenbar weiter in der Defensive. Die Behörden ordneten die Evakuierung von Familien mit Kindern aus der Stadt Pokrowsk in der ukranischen Region Donezk an. In einer Mitteilung heißt es, der Vormarsch der russischen Truppen kommme so schnell voran, dass die Maßnahme nötig werde. Die Anordnung gilt auch für nahegelegene Orte. Die russischen Streitkräfte hatten ihre Angriffe in der Region zuletzt weiter verstärkt. In Pokrowsk lebten vor dem russischen Angriffskrieg rund 60.000 Menschen. Die Stadt gilt als Logistik-Knotenpunkt der Region Donezk.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.