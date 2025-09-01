Innenminister Klymenko und Sicherheitsbehörden-Chef Malijuk hätten über den Fahndungserfolg informiert, teilte Selenskyj in Online-Netzwerken mit. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft habe der Festgenommene bereits eine erste Aussage gemacht. Die Ermittlungen dauerten aber noch an, hieß es.
Parubij war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden. Er war von 2016 bis 2019 Parlamentspräsident der Ukraine und zuvor Vorsitzender des Sicherheitsrats.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.